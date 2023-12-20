مسؤولون في «البنتاجون» يحذرون من تكلفة باهظة لمنع هجمات الحوثيين

عبّر عدد من المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» عن قلقهم من التكلفة المرتفعة لاستخدام الجيش الأمريكي صواريخ دفاعية في إسقاط طائرات بدون طيار، أو صواريخ يتم إطلاقها بواسطة جماعة «الحوثي» في اليمن، التي تستهدف سفن الشحن في البحر الأحمر.

تكلفة مرتفعة لصد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

وبحسب موقع «فوكس نيوز»، فإن المسؤولين الأمريكيين يرون أن الصاروخ الذي تستخدمه أمريكا لصد هجمات الحوثيين، يتكلف مليون دولار، فيما تستخدم الجماعة التي استولت على السلطة في اليمن، والمدعومة من إيران، طائرات بدون طيار تتكلف فقط 1000 دولار للطائرة، مما يشكل عبئاً اقتصادياً على الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح مسؤولون سابقون في البنتاجون أن صاروخ الدفاع الجوي الأمريكي ذى المدى المتحرك المتوسط، هو الأنسب لصد هجمات الحوثيين، فيما أشارت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق، إلى أن سفن البحرية الأمريكية استطاعت إسقاط 38 طائرة وصاروخ في البحر الأحمر، على مدار الـ90 يوماً الماضية.

تحالف دولي بقيادة أمريكا لصد هجمات الحوثيين

يأتي هذا التعليق الأمريكي بعد إعلان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن إطلاق مبادرة أمنية لتشكيل تحالف دولي من قوة متعددة الجنسيات، تشمل 9 دول غربية وعربية، للعمل على صد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وبدأت جماعة الحوثي مهاجمة السفن الإسرائيلية التي تمر في البحر الأحمر، بدعوى التضامن مع قطاع غزة، وفي ظل رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي وقف العدوان المستمر على القطاع الفلسطيني، رغم مطالبات دولية وعربية وإقليمية لوقف الحرب.