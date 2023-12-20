مستشار الرئيس الفلسطيني: أمريكا المسؤول الأول عن جرائم إسرائيل في غزة

قال الدكتور محمد الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن على الولايات المتحدة وقف إمداد الاحتلال الإسرائيلي بالذخائر والقذائف، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تعد المسؤول الأول عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ويجب العمل على حقن دماء الشعب الفلسطيني ومعالجة أسباب الصراع.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، أن أولويتنا الحالية وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وحماية الشعب الفلسطيني، حسبما «أفادت قناة القاهرة الإخبارية» بنبأ عاجل منذ قليل.