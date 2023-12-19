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الممثلة أمريكا فيريرا تحصل على جائزة «SeeHer» عن دورها في فيلم «Barbie»

كتب:

نورهان نصرالله
11:41 ص | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
النجمة أمريكا فيريرا

النجمة أمريكا فيريرا

أعلنت جمعية نقاد السينما  تكريم الممثلة أمريكا فيريرا، حيث من المقرر أن تحصل على جائزة «SeeHer» السنوية الثامنة، خلال حفل توزيع جوائز اختيار النقاد الـ29 المقرر إقامته في 14 يناير 2024، وهي الجائزة التي تمنح لـ«تكريم امرأة تدافع عن المساواة بين الجنسين» من خلال تقديم شخصيات تتحدى الصور النمطية وتدفع الحدود، وذلك عن دورها في فيلم «Barbie».

وتنضم أمريكا فيريرا إلى قائمة النجمات الحاصلات على الجائزة منهم: فيولا ديفيس (2017)، كلير فوي (2019)، كريستين بيل (2020)، زندايا (2021)، هالي بيري (2022)، وجانيل موناي (2023)، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

«Barbie» يترشح لـ18 جائزة من جوائز اختيار النقاد الـ29

ويجانب الجائزة تم ترشيح أمريكا فيريرا إلى جائزة أفضل ممثلة مساندة في جوائز اختيار النقاد عن دورها في نفس الفيلم، وهي جائزة ضمن 18 جائزة ترشح لها فيلم «Barbie»، ومن بينها جائزة أفضل فيلم، أفضل ممثلة لـ مارجوت روبي، أفضل ممثل مساند لـ رايان جوسلينج، أفضل ممثلة صاعدة لـ اريانا جرينبلات، أفضل طاقم فيلم، أفضل إخراج، أفضل تصوير، أفضل مونتاج، أفضل تصميم أزياء، أفضل ميكياج وتصفيف شعر، بالإضافة إلى أفضل فيلم كوميدي.

 

 

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بقلم نورهان نصرالله