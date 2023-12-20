مرصد الأزهر: برلماني إسباني يطالب بمحاكمة نتنياهو أمام «الجنائية الدولية»

قال مرصد الأزهر إن عضو البرلمان الإسباني مانو بينيدا، أكد أن ما يفعله الكيان الصهيوني في غـزة لا يختلف عما ارتكبه النازيون بحقهم في الحرب العالمية الثانية.

وأوضح المرصد أن عضو البرلمان الإسباني اعتبر أن ترك غزة دون كهرباء أو ماء أو وقود «عقاب جماعي» يشبه ما قام به النازيون في «غيتو وارسو».

واستكمل المرصد حديث عضو البرلمان الإسباني، قائلا: «لا يمكن أن ترتكب كل هذه الجرائم دون عقاب»، وأن من الواجب محاكمة رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، وشركائه أمام المحكمة الجنائية الدولية، معربًا عن أسفه الشديد لدعم الاتحاد الأوروبي لهذا الكيان، الذي حول غزة إلى «ميدان للإبادة والقتل».