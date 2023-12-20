مرصد الأزهر يندد بمطالبة كبار حاخامات إسرائيل بعودة الاستيطان في غزة

قال مرصد الأزهر إن كبار حاخامات حركة «حباد» طالبوا أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي بعودة الاستيطان في غـزة، وفرض السيطرة الأمنية الكاملة على القطاع، ما ظهر خلال كلمة الحاخام يتسحاق يهودا ياروسلافسكي، أحد كبار حاخامات الحركة.

كبار حاخامات حباد يطالبون بعودة الاستيطان في غـزة

واشار المرصد إلى أنّ الخطاب يتضمن عشرة بنود قائمة على التعليمات الواضحة والحاسمة التي أصدرها الحاخام «لوبافيتش» خلال كافة حروب إسرائيل منذ حرب 1967، ويمكن تلخيصها في عدم الخضوع لمطالب الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المسائل الأمنية، وضرورة السيطرة الأمنية الكاملة على كافة الأراضي التي انسحبت منها إسرائيل في غـزة وإعادة استيطانها، وعدم التخلي عنها مرة أخرى، كما وجّه حاخامات حركة «حباد» في خطابهم أيضًا إلى ضرورة إنهاء الحرب بسرعة من دون تعريض حياة الجنود للخطر، والمضي قدمًا فقط وفق الاعتبارات العسكرية الخالصة.

ولفت مرصد الأزهر إلى أن دعوات الحركة المطالبة باحتلال غزة وإعادة بناء المستوطنات، تأتي في إطار الحملة الإسرائيلية الموسعة التي انطلقت مؤخرًا، والتي تدعو إلى ضرورة استغلال المجازر الجارية في غـزة، أمام مرأى العالم ومسمعه، لتنفيذ أهدافها الخبيثة المتمثلة في احتلال غـزة، ومن ثم القضاء الفعلي على إمكانية إقامة دولة فلسطـينية مستقلة، خاصة في الوقت الذي تخرج فيه التصريحات من كل أركان الاحتلال الإسرائيلي بتهجير أهالي غـزة، وبعدها التوجه إلى الضفة الغربية لتهجير أهلها كذلك.

وحذر المرصد من تنامي هذا الخطاب داخل إسرائيل في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل الصمت العالمي، وعجز المنظمات والهيئات الدولية في وضع حد لإرهاب الاحتلال الإسرائيلي، الذي تقوده جماعات ومنظمات متطرفة لا تفهم إلا لغة الدمار والعنف طريقًا لتحقيق أوهامها البغيضة، مشددًا على أن دعوات الاستيطان المتزايدة تعكس هدف الاحتلال من شن هذه المجازر على المدنيين في غـزة.