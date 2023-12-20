أمير قطر يهنئ الرئيس السيسي على فوزه بولاية رئاسية جديدة في اتصال هاتفي
كتب:
محمد أبو عمرة
07:36 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الذي قدم التهنئة للرئيس على فوزه بولاية رئاسية جديدة.
وأكد حرص قطر على استمرار العمل المشترك، بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين.
ومن جانبه، ثمن الرئيس اللفتة الكريمة من أمير دولة قطر، مؤكدا مواصلة مصر العمل لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كل المجالات.