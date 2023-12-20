رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

أمير قطر يهنئ الرئيس السيسي على فوزه بولاية رئاسية جديدة في اتصال هاتفي

كتب:

محمد أبو عمرة
07:36 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الذي قدم التهنئة للرئيس على فوزه بولاية رئاسية جديدة.

وأكد حرص قطر على استمرار العمل المشترك، بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين.

ومن جانبه، ثمن الرئيس اللفتة الكريمة من أمير دولة قطر، مؤكدا مواصلة مصر العمل لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كل المجالات.

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الكونغولي

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من ملك البحرين لبحث جهود وقف إطلاق النار في غزة

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من ملك الأردن للتهنئة بالفوز في الانتخابات

أردوغان يهنئ الرئيس السيسي هاتفيا على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.