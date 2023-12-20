اتحاد كتاب إفريقيا وآسيا يبحث مع سفير أذربيجان التعاون الثقافي 

استقبل الدكتور الخان بولوخوف، سفير أذربيجان في القاهرة، الكاتب السياسي أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية، وأمين عام اتحاد كتاب إفريقيا وآسيا.

المسلماني: تعزيز العلاقات بين اتحاد كتاب إفريقيا وآسيا

وقال المسلماني في بيان أصدره الاتحاد: «سعدت بزيارة سفير دولة أذربيجان الصديقة، ولقاء سفيرها الدبلوماسي والأكاديمي البارز الدكتور الخان بولوخوف، وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين اتحاد كتاب إفريقيا وآسيا وبين دوائر المجتمع الثقافي والفكري في أذربيجان».

وأضاف: «لقد قادت أذربيجان بنجاح حركة عدم الانحياز في السنوات السابقة، كما أنها تعمل بدأب لإنجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 29، والذي ينعقد في أذربيجان عام 2024، وهو العام الذي تحتفل فيه مصر وأذربيجان بمرور 30 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وباكوو، وتتطلع الأمانة العامة لاتحاد كتاب إفريقيا وآسيا لتوطيد العلاقات الأدبية والعلمية والفكرية مع المؤسسات والمنتديات الثقافية الآذرية ذات الصلة».

دور كبير لعدد من رموز الفكر والثقافة

يذكر أن اتحاد كتاب إفريقيا وآسيا قد تأسس عام 1958 في سريلانكا، وعقد مؤتمره التأسيسي في تركيا، وانضمت إليه أمريكا اللاتينية بعد مؤتمر الاتحاد في فيتنام عام 2013، وحينما تولي الأديب يوسف السباعي وزير الثقافة المصري الأسبق قيادة الاتحاد قام بنقل مقره إلي القاهرة.

وشهد الاتحاد دوراً كبيراً لعدد من رموز الفكر والثقافة في مقدمتهم الأديب والكاتب لطفي الخولي الذي تولي منصب الأمين العام للاتحاد عقب يوسف السباعي. وكان من بين نخبته الفكرية الأديب عبد الرحمن الشرقاوي والشاعر محمود درويش والكاتب إدوار الخراط وعدد من قادة المعرفة في القارتين.