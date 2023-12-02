أمين اتحاد الكتاب العرب: قمة موريتانيا الأدبية تأتي في توقيت شديد الأهمية

غادر الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، القاهرة متوجها إلى دولة موريتانيا الشقيقة، وذلك لحضور ورئاسة أعمال القمة الأدبية العربية الإفريقية المنعقدة في نواكشوط بحضور رؤساء الاتحادات العربية من الدول الأعضاء في اتحاد الأدباء والكتاب العرب.

وأكد الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، في بيان أن هذه القمة تأتي وتنعقد في توقيت شديد الأهمية لما يحدث في المنطقة، وما شاهدناه وما نشاهده من جرائم حرب وإبادة جماعية لشعب عربي شقيق في فلسطين.

وشدد «عبد الهادي»، أن هناك قرارات قوية للحد من الاختلاط الثقافي مع الكيان الصهيوني، لافتا إلى أن مكافحة التطبيع على جدول أعمال اجتماع مجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، والقمة الأدبية العربية الإفريقية المنعقدة في موريتانيا، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الثقافية في الوطن العربي.

الدول المشاركة في قمة نواكشوط

وتشارك في القمة كل من: نقابة اتحاد كتاب مصر، أسرة الأدباء والكتاب في البحرين، اتحاد الكتاب الجزائريين، الاتحاد القومي للأدباء والكتاب السودانيين، الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، اتحاد الكتاب العرب في سوريا، الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق

بجانب رابطة الأدباء الكويتيين، واتحاد الكتاب اللبنانيين، ورابطة الأدباء والكتاب الليبيين، اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، واتحاد الكتاب التونسيين، والاتحاد العام للأدباء والكتاب الموريتانيين الدولة المضيغة، والاتحاد العام للأدباء والكتاب الفلسطينيين، واتحاد الكتاب بالأردن.