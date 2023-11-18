«اتحاد الكتاب» بالدقهلية ينظم وقفة تضامنية مع غزة

نظمت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر فرع محافظة الدقهلية، وقفة تضامنية واحتجاجية لدعم القضية الفلسطينية، وتضامنا مع غزة، وتأييدا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في رفض تهجير الفلسطينين من أراضيهم، تزامنا مع النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بالقاهرة وفروعها على مستوى الجمهورية، بناء على توجيهات النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بالقاهرة، تحت رعاية النقيب العام الدكتور علاء عبد الهادي.

وقفة تضامنية لاتحاد كتاب مصر بالدقهلية مع غزة

قالت الدكتورة سمية عودة، الأمين العام لاتحاد الكتاب الفرعي بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن» قمنا بتنظيم وقفة تضامنية داخل مقر اتحاد كتاب مصر فرع محافظة الدقهلية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتحديدا قطاع غزة بسبب الأحداث المأساوية التي يشهدها القطاع من خراب وتدمير، وقتل التي راح ضحيتها عشرات الألاف من المواطنين والأبرياء الذين لا ذنب لهم في هذه المجزرة التي يقوم بها العدوان، بجانب أننا نعلن بأننا بجانب قرارات القيادة السياسية الحكيمة، على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في رفضه تهجير أشقائنا الفلسطينين من أراضيهم، ونؤيد كل قراراته، لأنها تصب في مصلحة الدولة المصرية وفلسطين معا.

السيسي أول من قدم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني

وأضافت «عودة»، أن القضية الفلسطينية من أولويات الرئيس السيسي، وهو أول من قدم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني، وإرسال المساعدات عبر معبر رفح، من أوائل الدول كانت مصر، وقراره الصائب والحازم في منع التهجير، وحفاظا على أرضنا سيناء، وهي مصرية، ولن نسمح بمخططات العدو، أن تنفذ، نحن كلنا مع القائد العظيم عبد الفتاح السيسي، وجميعنا تسانده في الانتخابات الرئاسية، لأن مصر بحاجة إليه في هذا الوقت تحديدا، وهو الأولى والأجدر بقيادتها.