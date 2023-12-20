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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس العراق يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات: نحرص على تطوير علاقات البلدين

كتب:

محمد أبو عمرة
08:14 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، الذي هنأ الرئيس السيسي، على إعادة انتخابه رئيساً لمصر، مؤكداً حرص العراق على تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وتوجه الرئيس السيسي، بالشكر للرئيس العراقي، على هذه اللفتة الكريمة، مؤكداً مواصلة مصر العمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع العراق الشقيق، في كل المجالات، بما يعكس العلاقة الخاصة بين البلدين.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.