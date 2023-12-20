محلل استراتيجي: مصر قوة لا يستهان بها سواء على الجانب السياسي أو العسكري

تحدث اللواء حمدي بخيت، المحلل العسكري والاستراتيجي، عن أولويات الدولة المتعلقة بالأمن القومي، قائلا: «الأمن الاستراتيجي من خلال مسرح الحرب المصري يجب أن يأخذ أولوية أولى خاصة الاتجاه الاستراتيجي في الشمال الشرقي، إذ أن هناك أزمة معقدة للغاية، ومصر مستهدفة بها من خلال نزوح الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية ومحو القضية ورجوعها للمربع صفر مثل عام 1948».

ثوابت مصر تجاه الأزمة في غزة

وأضاف «بخيت»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، أن وقف إطلاق النار ودخول المساعدات للفلسطينيين فضلا عن انسحاب الجنود من قطاع غزة، وإقامة الدولة الفلسطينية متصلة الحدود تعد من ثوابت الدولة المصرية، موضحا أن هناك العديد من الضغوط الاقتصادية التي تمارس على مصر نتيجة تمسكها بثوابتها سالفة الذكر.

مصر قوة لا يستهان

وتابع، أن مصر قوة لا يستهان بها سواء على الجانب السياسي أو العسكري، فلا يمكن تحريك قرار في هذه المنطقة من دون مصر، والعالم كله يدرك ذلك، مشيرا إلى أن الهدن الإنسانية كانت مصر أحد الأطراف بها، كما أن مصر تعد طرفا رئيسيا في الهدنة الجارية، كون المنظمات والفصائل الفلسطينية تثق في دور مصر.