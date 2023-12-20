خبير: استطلاعات الرأي تظهر تأييد غالبية الإسرائيليين لاستمرار العدوان على غزة

أكد الدكتور سعيد عكاشة، الخبير والمتخصص في الشأن الإسرائيلي، أن استطلاعات الرأي في دولة الاحتلال تظهر أن غالبية الإسرائيليين يؤيدون استمرار العدوان على قطاع غزة، رغم نزيف الخسائر الذي يتكبده جيش الاحتلال، حيث كشف آخر استطلاع أجراه معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن 99% من الإسرائيليين أعربوا عن تأييدهم لاستكمال العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين في غزة، مع تراجع المخاوف بشأن الخسائر البشرية.

الخسائر البشرية كانت دائماً تدفع لوقف الحرب

وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأربعاء، أن الخسائر البشرية كانت دائماً ما تدفع إلى توقف الحرب، على عكس ما يحدث هذه المرة، مشيراً إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق أياً من أهدافه حتى الآن، وهذا أمر في منتهى الخطورة.

أهداف إسرائيل من الحرب

وتابع أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف إسقاط حركة حماس، واستعادة المحتجزين، فضلاً عن منع تكرار الهجمات على الأهداف الإسرائيلية، كما حدث في عملية «طوفان الأقصى»، في 7 أكتوبر الماضي، وأكد أن الاحتلال لم يحقق أياً من هذه الأهداف حتى الآن، ولكنه يبرر ذلك بأنه سيعمل على تحقيق هذه الأهداف خلال عام، في إشارة إلى رغبته في مواصلة العدوان على القطاع الفلسطيني.