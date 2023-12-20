خبير: متحور كورونا الجديد لم يظهر في مصر حتى الآن

كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، تفاصيل ظهور متحور كورونا الجديد JN.1.

وأضاف «عنان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد، أن المتحور الجديد JN.1 أكثر انتشارا في الوقت الحالي وخمس الحالات في أمريكا.

وأشار إلى أنه لم يظهر أي تدهور صحي في الحالات التي أصيبت بالمتحور الجديد JN.1، منوها أن المتحور الجديد JN.1 نسبة تأثره من اللقاحات عالية.

الإصابات ستزيد بصورة طفيفة

وأضاف أن نسبة الوفيات قلت 70% عن الشهر الماضي، لافتا إلى أن الإصابات ستزيد زيادة طفيفة بداية يناير المقبل؛ بالتزامن مع دخول فصل الشتاء.

واستكمل عنان: «علاج الأعراض فقط هو الفارق بين المتحورات»، مطالبا بالمتابعة الدورية مع طبيب حال زيادة حدة الأعراض وخاصة الكحة.

أعراض المتحور الجديد

وأوضح أن المتحور الجديد JN.1 لم يظهر في مصر حتى الآن، وأعراضه تشمل «الحمى والسعال والتهاب الحلق وسيلان الأنف وآلام العضلات والتعب والصداع والإسهال».