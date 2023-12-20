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أستاذ التمويل والاستثمار: القطاع الخاص يأخذ موقعه بعملية التنمية

كتب:

هاجر عمر
09:18 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار

الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أشار اليوم خلال مؤتمر صحفي إلى أن الاتفاقيات التي أعلن عنها اليوم ليس لها أي علاقة بأي تحديات تواجه الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن ما يتم هو في إطار سياسة الدولة الاستراتيجي المتعلقة بتعزيز وثيقة ملكية الدولة.

وثيقة ملكية الدولة تعطي المساحة الأكبر للقطاع الخاص

وأضاف «إبراهيم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على شاشة «الحياة»، أن الدولة المصرية تسعى من خلال وثيقة ملكية الدولة إلى إعطاء المساحة الأكبر للقطاع الخاص للقيام بمهامه في عملية التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أهمية أن يقوم القطاع الخاص بالمجهود المنتظر منه بعملية التنمية.

القطاع الخاص يقدم نماذج من التكنولوجيا والإدارة المختلفة

وأردف، أن القطاع الخاص يقدم نماذج من التكنولوجيا والإدارة المختلفة على ما تم الاعتياد عليه في الدولاب الحكومي.

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