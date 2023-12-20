الجامعة المصرية اليابانية توقع مذكرة تفاهم لتطوير مهارات الطلاب في التكنولوجيا

وقع الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم بين الجامعة المصرية اليابانية ومعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة المصرية اليابانية لرفع كفاءة استخدام التكنولوجيا في تنمية الموارد البشرية.

وأكد رئيس الجامعة المصرية اليابانية، في بيان اليوم، أن الجامعة تحرص على تعزيز التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم قدرات الشباب لمواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال، وذلك يزيد من فرصة التوظيف المحلي والدولي.

تطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم

أوضح أن هذا التعاون يهدف إلى تطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم لمجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك لتمكينهم من المساهمة بفاعلية في سوق العمل المتطور، بالإضافة إلى نشر الوعي والمعرفة بأحدث تطورات التكنولوجيا المعلومات.

تصميم وتنفيذ برامج تدريبية

جدير بالذكر أن هذه المذكرة تأتى في إطار التعاون بين الحكومة والقطاع الأكاديمي لرفع مستوى الشباب المصري وتأهيلهم لسوق العمل، حيث يسعى معهد تكنولوجيا المعلومات إلى تصميم وتنفيذ برامج تدريبية تهدف إلى تخريج وتأهيل أجيال من المحترفين في مجال نظم المعلومات.

حضر توقيع مذكرة التفاهم الأستاذة الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، الأستاذ الدكتور شوجي هاشيموتو، النائب الأول لرئيس الجامعة المصرية اليابانية، والأستاذ الدكتور توشيو فوكودا، نائب رئيس الجامعة للبحث الأكاديمي، والأستاذ الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والتعليم و عدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.