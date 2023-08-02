رئيس «خطة النواب»: وثيقة ملكية الدولة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وثيقة ملكية الدولة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعم مقوماته.

وثيقة ملكية الدولة

وأوضح الفقي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ فلسفة وثيقة ملكية الدولة تتمثل في دعم القطاع الخاص وتشجيعه على زيادة أنشطته، موضحًا أنَّ ذلك ظهر من خلال خروج الحكومة من عدد كبير من الشركات وطرحها للقطاع الخاص من أجل منحه الفرصة في زيادة أنشطته وتنوعها فضلا عن إلغاء الإعفاءات الضريبة ورفعها عن القطاع الحكومي بهدف تحقيق المساواة بينه وبين القطاع الخاص، الأمر الذي يلعب دورًا هامًا في دعم الاستثمارات الخاصة وتشجيع المستثمرين.

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

واستشهد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بمشروع بنبان لتوليد الطاقة الكهربية، المشروع تبناه القطاع الخاص لتوليد الطاقة الكهربية وبيعها للحكومة الأمر الذي يؤكّد جدية الوثيقة وحرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنَّ الانعقاد الماضي للمجلس تناول عدة مناقشات حول مجريات الوثيقة، وتمّ العمل على تحفيز بنودها باعتبارها الميزان المحقق للتوازن بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.