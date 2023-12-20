رئيس الحكومة اللبنانية يهنئ الرئيس السيسي هاتفيا بفوزه بفترة رئاسية جديدة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، الذي توجه بالتهنئة للرئيس على فوزه بفترة رئاسية جديدة.

وشدد على حرص لبنان، على توسيع مجالات التعاون بين البلدين.

وثمن الرئيس التهنئة الكريمة، مؤكدا خصوصية العلاقات بين البلدين، التي تنعكس في التعاون والتنسيق في كل المجالات، وحرص مصر على دعم لبنان الشقيق، على جميع المستويات.