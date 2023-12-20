حمدي هيكل يبدأ تصوير مشاهده في «بيت الرفاعي» مع أمير كرارة (فيديو)

بدأ الفنان حمدي هيكل، تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل «بيت الرفاعي» مع الفنان أمير كرارة، للموسم الرمضاني المقبل 2024.

حمدي هيكل يبدأ تصوير «بيت الرفاعي»

ونشر «هيكل»، مقطع فيديو من داخل كواليس المسلسل، وشوق الجمهور للمسلسل بلهجته التي يجسد بها شخصيته بالأحداث، قائلاً: «النهارده أول يوم تصوير ليا في مسلسل بيت الرفاعي، من إخراج أحمد نادر جلال، وبطولة النجم أمير كرارة.. استنوني في رمضان 2024».

أبطال مسلسل «بيت الرفاعي»

مسلسل «بيت الرفاعى» بطولة أمير كرارة، أحمد فؤاد سليم، ميرنا جميل، حمدي هيكل، سيد رجب، أحمد رزق، عايدة رياض، وآخرين، من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف بيتر ميمي، وإنتاج «سينرجي».