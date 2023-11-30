بدء تصوير مسلسل بيت الرفاعي للفنان أمير كرارة الأسبوع المقبل

يواصل صناع وأبطال مسلسل «بيت الرفاعي» التحضيرات الكاملة، خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لبدء التصوير، وعرضه بالسباق الرمضاني المقبل 2024.

وعلمت «الوطن» من مصادرها الخاصة، أنّ الشركة المنتجة لمسلسل بيت الرفاعي، قررت بدء تصوير العمل الأسبوع المقبل، لعرضه في دراما رمضان 2024.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، أمير كرارة، أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل، وعدد من ضيوف الشرف، إضافة إلى مجموعة من الممثلين الشباب المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا، ومن تأليف بيتر ميمى، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

نجاح أمير كرارة في دراما رمضان الماضي

وفي سياق آخر، حقق أمير كرارة نجاح كبير خلال السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل «سوق الكانتو»، الذي شارك في بطولته بجانب عدد كبير من الفنانين، أبرزهم مى عز الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي.