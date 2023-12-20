«توم هانكس مع الملوخية بالزمالك».. نجوم عالميون زاروا مصر في 2023 آخرهم جيبسون

حظيت زيارة النجم العالمي تيريس جيبسون مصر صباح اليوم، باهتمام كبير من وسائل الإعلام والجمهور، إذ كان في استقباله، صديقه الفنان محمد كريم، وخلال الساعات الأولى من زيارته، أصر على الذهاب إلى منطقة الأهرامات، إحدى أشهر المعالم الأثرية في العالم.

وفي حديثه على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، لاحظ الجميع انبهار نجم فيلم «فاست أند ذا فيريوس» بالحضارة المصرية، وشوارع القاهرة، من خلال عدد من الصور والفيديوهات، التي التقطها من السيارة خلال انتقاله من مكان لآخر.

جيبسون ليس أول فنان عالمي، يتحول إلى معجب شديد الإعجاب بمصر، فخلال عام 2023 فقط، زار مصر عدد كبير من النجوم العالميين في كل المجالات.

وفيما يلي، أشهر من زاروها من الفنانين العالمين خلال هذا العام:

توم هانكس:

توم هانكس واحد من أهم نجوم هوليوود، وثاني ممثل في التاريخ، يحصل على جائزة الأوسكار كأحسن ممثل مرتين متتاليتين، بعد سبنسر تريسي، ويعد الممثل الأعلى أجرًا في أمريكا.

فوجئ في أبريل الماضي، عدد من رواد أحد المطاعم بمنطقة الزمالك، بوجود النجم العالمي توم هانكس وزوجته يتناولون الملوخية، ما سبب لهم صدمة كبيرة، حيث فضل «هانكس»، أن تكون الزيارة بشكل سري، بعيدًا عن الإعلام وكاميرات الصحافة، حيث كان يرغب في السير بين المصريين في الشوارع، كواحد منهم بحرية تامة، وهذا ما حدث.

قلب هانكس تعلق بشدة بمصر، حينما زارها مرة واحدة قبل هذه الزيارة، أثناء تصوير أحد أفلامه بمدينة الغردقة، ولم تتاح له الفرصة في أخذ جولة سياحية، لكن هذه المرة، استطاع الاستمتاع وقضاء بعض الوقت في القاهرة، وزيارة الأماكن الأثرية ثم توجه إلى مدينة الغردقة.

آنالين ماكورد

النجمة الأمريكية آنالين ماكورد، تعلقت كثيرًا بأجواء مصر، حيث زارت البلاد مرتين خلال عام 2023، مرة في النصف الأول من العام، ومرة أخرى في نوفمبر الماضي.

وفي زيارتها الثانية، قررت ماكورد زيارة كل المعالم الأثرية من الإسكندرية إلى أسوان، لتحقيق حلم طفولتها.

بوراك أوزجيفيت

في أغسطس الماضي، قرر النجم التركي الشهير بوراك أوزجيفيت، الذي أخذ شهرته في الوطن العربي من مسلسل «حريم السلطان»، زار مصر في رحلة عمل، لتصوير أحد الإعلانات، لكنه استغل وجوده في القاهرة، وزار عدد من المعالم السياحية على رأسها الأهرامات.