رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

محمد كريم يتحدث عن زيارة تيريس جيبسون للأهرامات: فخور بالحضارة المصرية

كتب:

ضحى محمد
06:23 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
محمد كريم

محمد كريم

أعلن الفنان محمد كريم زيارته للنجم العالمي تيريس جيبسون، من داخل وأمام الأهرامات، في رحلة ترفيهية استكشافية .

محمد كريم يتحدث عن زيارة النجم العالمي تيريس جيبسون

وقال محمد كريم لـ«الوطن»، إن النجم العالمي تيريس جيبسون صديقي منذ سنوات طويلة، وكان يصر على زيارة الأهرامات، وبمجرد أن دخلنا كان سعيدا للغاية، وعبر عن انبهار كبير بالحضارة المصرية.

وأضاف كريم أن تيريس شخص محبوب للغاية، ووقف مع الجميع من أجل الحصول على صور تذكارية معه، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يصطحبه إلى عدد من الأماكن السياحية خلال الفترة المقبلة، منها متحف الحضارات، فهو محب للحضارة المصرية بصورة كبيرة.

أبطال فيلم Fast X

قدم تيريس جيبسون بطولة فيلم Fast X ضمن سلسلة أفلام Fast & Furious وهو إخراج Louis Leterrier ، وشارك في البطولة مع ميشيل رودريجيز، كريس «لوداكريس» بريدجز، ناتالي إيمانويل، جوردانا بروستر، سونج كانج، جايسون ستاثام، جون سينا وسكوت إيستوود.

اقرأ المزيد:

محمد رمضان ونيللي كريم يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم «على الزيرو» غدا

كريم مغاوري: مشاركتي التمثيل مع محمد هنيدي حلم تحقق في «مرعي البريمو»

«آيس كريم الجمبري» يبهر الأسايطة.. «محمد» يبدع في طهي الطعام بطرق مبتكرة

استوديوهات AGC العالمية تتعاقد مع محمد كريم على بطولة Judgment of the Dead
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.