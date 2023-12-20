محمد كريم يتحدث عن زيارة تيريس جيبسون للأهرامات: فخور بالحضارة المصرية

أعلن الفنان محمد كريم زيارته للنجم العالمي تيريس جيبسون، من داخل وأمام الأهرامات، في رحلة ترفيهية استكشافية .

محمد كريم يتحدث عن زيارة النجم العالمي تيريس جيبسون

وقال محمد كريم لـ«الوطن»، إن النجم العالمي تيريس جيبسون صديقي منذ سنوات طويلة، وكان يصر على زيارة الأهرامات، وبمجرد أن دخلنا كان سعيدا للغاية، وعبر عن انبهار كبير بالحضارة المصرية.

وأضاف كريم أن تيريس شخص محبوب للغاية، ووقف مع الجميع من أجل الحصول على صور تذكارية معه، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يصطحبه إلى عدد من الأماكن السياحية خلال الفترة المقبلة، منها متحف الحضارات، فهو محب للحضارة المصرية بصورة كبيرة.

أبطال فيلم Fast X

قدم تيريس جيبسون بطولة فيلم Fast X ضمن سلسلة أفلام Fast & Furious وهو إخراج Louis Leterrier ، وشارك في البطولة مع ميشيل رودريجيز، كريس «لوداكريس» بريدجز، ناتالي إيمانويل، جوردانا بروستر، سونج كانج، جايسون ستاثام، جون سينا وسكوت إيستوود.