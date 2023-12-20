خبير سياسي: انفراجة خلال 72 ساعة.. وجهود مصرية لحلحلة الأزمة في غزة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن أكثر من 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من النساء والأطفال، وهناك جهود كبيرة مبذولة من قبل مصر من أجل حلحلة الأزمة الراهنة بشكل كامل، موضحا أن الفصائل الفلسطينية لها شرط قبل الحديث عن أي صفقات لتبادل الأسرى، وهو وقف إطلاق النار نهائيا.

هدن إنسانية خلال الأيام المقبلة

وأضاف «الرقب»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «DMC»: «في البداية كان الحديث حول أسبوع هدنة، ولكن الاحتلال الآن يعرض أسبوعين وثلاثة أسابيع هدنة»، متوقعا حدوث إنفراجة خلال 72 ساعة بوساطة مصرية بعد وصول مفتي الجهاد الإسلامي للقاهرة، فالحديث الدائر حول هدن إنسانية وليس وقف كامل لإطلاق النار.

الجهود المصرية والقطرية حول حل الأزمة

وتمنى، نجاح الجهود المصرية والقطرية حول حل الأزمة في قطاع غزة، وأقل تقدير أن يكن هناك فترة التقاط للأنفاس طويلة للشعب الفلسطيني، ليست كالفترة الماضية التي كانت 7 أيام فقط، لافتا إلى أن مناطق شمال القطاع نادرا ما يصلها مساعدات إنسانية.