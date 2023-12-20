وصفته بالمرعب.. الفصائل تتوعد الاحتلال بسلاح لم يشهده من قبل (فيديو).. عاجل

بثت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مقطع فيديو قصير، تحت عنوان «صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم»، استعرضت خلاله كيفية صناعة الأسلحة التي يتم استخدامها في الاشتباكات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، من ضمنها بندقية معروفة باسم «الغول».

«صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم»

يظهر مقطع الفيديو عدداً من المهندسين خلال تطوير وصناعة بندقية الغول، كما يظهر عدداً من رجال المقاومة وهم ينصبون الكمائن لجنود الاحتلال الإسرائيلي، لينتقل بعدها المشهد إلى صناعة الرصاصات الخاصة بالبنادق، لتبدأ بعدها عمليات التدريب على الأهداف.

في رسالة موجهة لجنود الاحتلال..



كتائب القسام تنشر فيديو بعنوان: "صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم".



- בידינו יצרנו מה שקוטף את ראשכם#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/3nN9lsh11B — رضوان الأخرس (@rdooan) December 20, 2023

ماذا نعرف عن بندقية الغول؟

واقتصر مقطع الفيديو على عرض خاص لبندقية «الغول»، والتي حصدت عدداً كبيراً من جنود الاحتلال في حي «الشجاعية»، وفي مناطق أخرى من قطاع غزة، وجاءت أبرز مواصفاتها كالآتي:

- بندقية الغول أطلق عليها هذا الاسم تيمنًا بمطورها الشهيد المهندس عدنان الغول.

- تم تطويرها عام 2014، ودخلت الخدمة خلال المعركة التي عُرفت وقتها باسم «معركة العصف المأكول».

- تعتبر من أطول وأقوى بنادق القنص في العالم.

- يصل طول بندقية الغول نحو 1.5 متر.

- تستخدم فيها طلقات من عيار 14.5 ملم.

- يصل مدى الطلقات النارية نحو 2 كيلومتر.

- بندقية الغول محلية الصنع بالكامل.