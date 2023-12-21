ظاهرة جوية تضرب المحافظات بعد قليل لمدة 5 ساعات.. وتحذير للمواطنين

تتجدد بعد قليل الظاهرة الجوية السائدة في تلك الأيام على عدد من المحافظات المصرية، وهي الشبورة المائية، تلك الظاهرة التي يتكرر التحذير منها بشكل يومي والتأكيد على عدم السير على الطرق السريعة خلال تواجدها لمدة 5 ساعات كونها تؤثر على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، وهي التي تعيق حركة القيادة والانتقال من محافظة إلى أخرى.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، كل التفاصيل عن تلك الظاهرة الجوية التي تضرب محافظات مصر والمتمثلة في الشبورة المائية من حيث موعدها وأماكنها ومدى تأثيرها، بحسبما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في تحذير يومي معتاد يهدف إلى الحذر وتقليل نسبة الحوادث.

موعد الشبورة المائية على محافظات مصر

تبدأ الشبورة المائية اليوم في حدود الرابعة فجرا، وتستمر لمدة 5 ساعات، أي تنتهي مع التاسعة صباحا، ومعها تبدأ حركة السير على أفضل ما يكون ولكن بشكل تدريجي حتى تختفي الشبورة نهائيا.

محافظات تتأثر بالشبورة المائية

تؤثر الشبورة المائية على حركة الانتقال من وإلى قرابة 9 محافظات كونها تصل لحد الضباب والتي معها تنخفض مستوى الرؤية الأفقية وهي: «القاهرة الكبرى، وسط سيناء، بني سويف، المنيا، الفيوم، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، الإسكندرية، البحيرة».