تحذير من ظاهرة جوية في طقس الساعات المقبلة.. ما علاقتها بالفيروسات؟

متابعة الطقس أولا بأول واحدة من اهتمامات الكثيرين، وفي الأيام الأخيرة من فصل الخريف توجد حالة من عدم الاستقرار في الحالة الجوية، إذ حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ظاهرة سوف تحدث في الساعات المقبلة تشتهر بعلاقتها بالفيروسات التنفسية التي يخشاها الكثيرون وتنتشر في فصل الشتاء.

تحذير من ظاهرة خطيرة في طقس الساعات المقبلة

ومن خلال الصفحة الرسمية عبر «فيس بوك»، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ظاهرة الرياح المحملة بالأتربة يوم الأحد المقبل على مناطق السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتشتهر ظاهرة نشاط الرياح بكونها عاملا مهما لنشر البكتريا والفيروسات التي تحملها ذرات التراب وتنقلها من مكان لآخر، بحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

وأكدت الصحيفة أن العواصف الترابية هي ظاهرة طبيعية، ولكنها تتأثر بالأنشطة البشرية وهي الآن لا تقل خطورة عن تلوث الهواء الناتج عن حركة المرور والصناعات، مثلها مثل الضباب الدخاني أو المطر الحمضي، يمكنها التغلغل عميقًا في جسم الإنسان، ويعتقد البعض أن العواصف الصحراوية هي المسؤولة عن انتشار جراثيم وفيروسات متخصصة في الالتهابات السحائية.

التعامل مع الرياح المحملة بالأتربة

ومن خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، نصح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، ورئيس هيئة المصل واللقاح سابقاً، المواطنين بضرورة الإلتزام بالكمامة في الأيام التي تنشط فيها الرياح الترابية لأنها تضر باصحاب الأمراض التنفسية، وفي حال خروجهم لابد أن يحافظ مرضى الربو على وجود البخاخ الخاص بهم، مع ضرورة غسل الأنف بمحلول عند العودة أو الغرغرة.

وعلى الأمهات أن تمنعن أطفالهن من الخروج، لأن الوقت الذي يكون فيه نشاط للرياح ووجود الأتربة تنتقل الفيروسات التنفسية من شخص لآخر ويكونون عرضه لتحذير من ظاهرة خطيرة في طقس الساعات المقبلة.. ما علاقتها بالفيروسات؟

متابعة الطقس أولا بأول واحدة من اهتمامات الكثير من الناس، وفي الأيام الأخيرة من فصل الخريف هناك حالة من عدم الاستقرار في الحالة الجوية، إذ حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ظاهرة سوف تحدث في الساعات المقبلة تشتهر بعلاقتها بالفيروسات التنفسية التي يخشاها الكثير من الناس وتنتشر في فصل الشتاء.

تحذير من ظاهرة خطيرة في طقس الساعات المقبلة

ومن خلال الصفحة الرسمية على الفيس بوك، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ظاهرة الرياح المحملة بالأتربة يوم الأحد المقبل على مناطق السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتشتهر ظاهرة نشاط الرياح بكونها عاملاً مهماً لنشر البكتريا والفيروسات التي تحملها ذرات التراب وتنقلها من مكان لآخر، بحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

وأكدت الصحيفة أن العواصف الترابية هي ظاهرة طبيعية، ولكنها تتأثر بالأنشطة البشرية وهي الآن لا تقل خطورة عن تلوث الهواء الناتج عن حركة المرور والصناعات، مثلها مثل الضباب الدخاني أو المطر الحمضي، يمكنها التغلغل عميقًا في جسم الإنسان، ويعتقد البعض أن العواصف الصحراوية هي المسؤولة عن انتشار جراثيم وفيروسات متخصصة في الالتهابات السحائية.

التعامل مع الرياح المحملة بالأتربة

ومن خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» نصح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، ورئيس هيئة المصل واللقاح سابقاً، للمواطنين بضرورة الإلتزام بالكمامة في الأيام التي تنشط فيها الرياح الترابية لأنها تضر باصحاب الأمراض التنفسية، وفي حال خروجهم لابد أن يحافظ مرضى الربو على وجود البخاخ الخاص بهم، مع ضرورة غسل الأنف بمحلول عند العودة أو الغرغرة.

وعلى الأمهات أن تمنع أطفالها من الخروج، لأن الوقت الذي يكون فيه نشاط للرياح ووجود الأتربة تنتقل الفيروسات التنفسية من شخص لآخر ويكونون عرضه للإصابة بها، كما يجب أن تتأكد ربات البيوت من إغلاق النوافذ والأبواب لعد تسرب الرياح للداخل حتى لا تثير رئة مرضى الربو.