ظاهرة جوية خطيرة.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة؟

الخوف من التغيرات الجوية هو أكثر ما يٌخيف المواطنين، إذ تبدأ متابعة حالات الطقس ودرجات الحرارة منذ الصباح الباكر حتى الساعات المُتأخرة من الليل، خوفًا من الطرق، أو من الإصابة بالأمراض المُرتبطة بفصل الشتاء.

وتعاني البلاد خلال الأيام الماضية من حالة من التذبذب في درجات الحرارة، وحالة الطقس التي تجعل الحالة الجوية في مهام البحث.

ماذا يحدث في السماء غدًا؟

السؤال عن حالة الطقس، والتأثير على الطرق والسماء، بات أكثر ما يهم المواطنين، خاصة ممن يقصدون الطرق في الصباح الباكر، أو مٌحبي التنزهات والسفر في الساعات الأولى من الصباح.

وخلال الساعات الماضية، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس غدا، لتتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وعلى الرغم من اعتدال الجو إلاً إن الساعات الأولى من الصباح من أخطر الأوقات بسبب سيطرة أحد الظواهر الجوية، وهي سقوط شبورة مائية كثيفة صباح اليوم، تحديدًا من الساعة الرابعة فجرًا، حتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المٌؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى.

لماذا تعد الشبورة المائية من أخطر الظواهر الجوية؟

وتحذر الأرصاد الجوية عادًة من ساعات الشبورة المائية، لأنها واحدة من أخطر الظواهر التي تُؤثر بشكل مباشر على الرؤية الأفقية، وحركة الطرق والسير، وحركتي الملاحة الجوية والبحرية.

والشابورة المائية وفقًا لـ المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فهي ظاهرة خطيرة تحدث بسبب تكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض، الذي يتشكل مع الغبار والدخان والشوائب، إذ تشكل حجاب باللون الأبيض يسود على الطرق ويغطيها تمامًا، التي تحدث مع ارتفاع نسبة الرطوبة، وانخفاض حرارة السطح

وتحذر هيئة الأرصاد من السرعة الزائدة خلال الشبورة المائية، والحفاظ على وجود مسافة بينك وبين السيارة التي أمامك لتفادي الحوادث.