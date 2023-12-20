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وزير قطاع الأعمال: حققنا 18 مليار جنيه أرباح من 72 شركة

كتب:

شريف سليمان
11:53 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام

المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام

كشف المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، تفاصيل مشاركة القطاع الخاص للحكومة، وفق ما أعلنه مجلس الوزراء اليوم.

وأشار «عصمت» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه لدى قطاع الأعمال خطة لمشاركة القطاع الخاص، موضحا: «نؤمن بأن الشراكة تحسن من الأداء في عملية التشغيل، ولدينا 72 شركة حققت 18 مليار جنيه أرباح، معلنا أنه في 2014، كان هناك خسائر كبيرة».

وأضاف وزير قطاع الأعمال، أن الدولة تعمل خط ثاني بشركة كيما أسوان، «هناك دعم في الصناعات المعدنية وشركات الفوسفات، مع دعم الصناعات الاستراتيجية».

وأعلن محمود عصمت أن هناك شراكات أجنبية من الصين في شركة «الدلتا للصلب» لصناعة الحديد من الخردة، والمواد الخام، بشراكة مستمرة لـ10 سنوات، علاوة على شراكة من الهند وإسبانيا في مجال الأدوية.

وقال وزير قطاع الأعمال: «جميع الشركات العام المقبل ستكون كسبانة مش خسرانة، وندخل عاملي التدريب والتطوير للعاملين في قطاع الأعمال، ونجحنا في إدخال خطوط جديدة للعديد من المنتجات لسد الاحتياجات المحلية».

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