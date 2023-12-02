وزير قطاع الأعمال العام: جنود الإنتاج منبع الطاقة الإيجابية لدعم الاقتصاد

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، العاملين بشركات كيما والنصر للتعدين والسبائك الحديدية بأسوان، في إطار الجولات الميدانية للقاءات المستمرة بالعاملين في الشركات التابعة، بهدف توضيح الرؤية في مختلف القضايا ورفع الوعي وزيادة الإنتاج، والتعريف بمسيرة البناء والتنمية، ودعم الدولة للصناعة والتوسع في التصنيع وتوطين الصناعة، والاهتمام برأس المال البشري والخبرات المتراكمة لدى العاملين في القطاعات التابعة.

توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير

وخلال اللقاء، أكد الوزير أن العاملين في الشركات هم جنود الإنتاج وهم دائمًا عند حسن ظن الدولة بهم ورهن إشارتها في كافة الأوقات، مشيرًا إلى أن الشركات التابعة أصبحت داعمة للاقتصاد القومي، وأنه لم يعد هناك مجالا الخسائر وأن هناك دورًا كبيرًا وواجبًا وطنيًا على العاملين بمواصلة العمل والإنتاج؛ لتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير.

وأدار الوزير حوارًا مفتوحًا مع العاملين حول التطوير وزيادة الإنتاج ورفع الوعي، ودور جنود الإنتاج في دعم الدولة والقيام بواجباتهم، ودور الشركات في دعم الاقتصاد القومي، وتوفير المنتجات المختلفة بجودة عالية وتحقيق الأرباح وتعظيم عوائد الأصول وزيادة حجم الصادرات.

إنجازات غير مسبوقة للجمهورية الجديدة

من جانبها، نقلت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ تحيات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مؤكدة أن هذا المؤتمر الحيوي يأتي في ظل ما تشهده الجمهورية الجديدة من إنجازات غير مسبوقة في كافة القطاعات التنموية والخدمية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من اهتمام كبير للنهوض بكافة قطاعات العمل العام.

يأتي لقاء وزير قطاع الأعمال العام بالعاملين بشركات كيما والنصر للتعدين والسبائك الحديدية في إطار حرصه الدائم على التواصل مع العاملين في الشركات التابعة، واطلاعهم على آخر مستجدات العمل وخطط التطوير والتوسع، والتأكيد على أهمية دورهم في دعم الاقتصاد القومي.