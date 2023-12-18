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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وزير قطاع الأعمال العام يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

كتب:

مريم حنفي
06:04 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تقدم الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بخالص التهاني والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة تجديد الثقة فيه لفترة رئاسية جديدة، وما شهدته لجان الاقتراع من حشود جماهيرية غير مسبوقة، لم تشهد لها البلاد مثيلا من قبل، تعبيرا عن عمق العلاقة بين الشعب وقيادته الوطنية.

عمق الوعي وثقة الشعب المصري

أكد «عصمت» أن الخروج الكبير للمواطنين، والمشهد الديمقراطي التي جرت من خلاله العملية الانتخابية، إنما يعبر عن جينات الحضارة، وعمق الوعي وثقة الشعب المصري، ويؤصل لخصوصية العلاقة بين المواطن وقيادته الوطنية الحكيمة، واستكمال مسيرة البناء والتنمية، وإرساء وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار والبناء على طريق الجمهورية الجديدة، داعيا الله عز وجل، أن يوفق الرئيس ويكلل جهوده، لتحقيق آمال الشعب المصري وتطلعاته وأحلامه.

استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة

وبهذه المناسبة، يجدد العاملون بقطاع الأعمال العام العهد والوعد، ببذل الجهد وتقديم الغالي والنفيس، للمساهمة في استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التي أسس دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومواصلة العمل والإنتاج لتحقيق نهضة الوطن ورفعة شأنه.

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بقلم مريم حنفي