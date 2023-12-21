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غارة إسرائيلية على محيط بلدة بصليا جنوب لبنان

كتب:

شريف سليمان
01:09 ص | الخميس 21 ديسمبر 2023
غارة إسرائيلية

غارة إسرائيلية

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على محيط بلدة بصليا جنوب لبنان، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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