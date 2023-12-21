غارة إسرائيلية على محيط بلدة بصليا جنوب لبنان كتب: شريف سليمان 01:09 ص | الخميس 21 ديسمبر 2023 غارة إسرائيلية شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على محيط بلدة بصليا جنوب لبنان، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: القاهرة الإخبارية: إصابات جراء غارة إسرائيلية على قرية عيتا الشعب بلبنان مقتل 4 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في القنيطرة بالجولان «القاهرة الإخبارية»: مقتل نجل رئيس الكتلة النيابية لحزب الله في غارة إسرائيلية عشرات الشهداء في غارة إسرائيلية على مدرسة تل الزعتر ومنازل بخان يونس «الصحة الفلسطينية»: 13 شهيدا في غارة إسرائيلية على منزل بخان يونس استشهاد 19 شخصا في غارة جوية إسرائيلية بمحيط مستشفى بمخيم جباليا غارة إسرائيلية جنوب لبنان لبنان بقلم شريف سليمان