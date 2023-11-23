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«القاهرة الإخبارية»: مقتل نجل رئيس الكتلة النيابية لحزب الله في غارة إسرائيلية

كتب:

هاجر عمر
01:13 ص | الخميس 23 نوفمبر 2023
جنوب لبنان

جنوب لبنان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بمقتل نجل محمد رعد،  رئيس الكتلة النيابية لحزب الله اللبناني، في غارة إسرائيلية على منزل بمنطقة بنت جبيل بالجنوب اللبناني، وأن الحزب ينعاه.

وكانت قد أفادت القناة، قبل قليل، أن هناك أنباء عن استهداف نجل رئيس الكتلة النيابية لحزب الله محمد رعد و4 من مرافقيه في غارة إسرائيلية على منزل في منطقة بنت جبيل بالجنوب اللبناني، وفقاً لنبأ عاجل لها.

الغارة الإسرائيلية استهدفت المنزل لكونه غرفة عمليات خاصة بحزب الله

وتابعت القناة أن المعلومات الأولية تفيد بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت المنزل لكونه غرفة عمليات خاصة بحزب الله بمنطقة بنت جبيل بالجنوب اللبناني.

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