أول تعليق من الرئيس الجزائري على انقلاب حافلة نادي كرة قدم بالبلاد

علق الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون على الحادث المأساوي الذي تعرضه له طاقم فريق كرة قدم جزائري وسط إصابات ووفيات في الفريق، مساء أمس الأربعاء.

تلقيت بألم و أسى شديدين نبأ الفاجعة التي أصابت طاقم تدريب و لاعبي مولودية البيّض. و أمام هذا المصاب الجلل، أتقدم بخالص التعازي و المواساة لأسر الضحايا، و تمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين. كما أعزّي كل محبيّ الفريق.

إنا لله وإنا إليه راجعون. — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) December 20, 2023

فاجعة تصيب ناديا جزائريا

وقال تبون في تغريدة له على «إكس» (تويتر سابقا): «تلقيت بألم وأسى شديدين نبأ الفاجعة التي أصابت طاقم تدريب ولاعبي مولودية البيّض، وأمام هذا المصاب الجلل، أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، وتمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين، كما أعزّي كل محبيّ الفريق، إنا لله وإنا إليه راجعون».

تفاصيل الحادث الأليم

تعرضت حافلة مولودية البيض، الناشط بدوري المحترفين الجزائري، لحادث مروري، مساء يوم الأربعاء، بمدينة السوڤر في ولاية تيارت.

وكان وفد النادي متجها إلى تيزي وزو لمواجهة شبيبة القبائل في الجولة الـ 11 من البطولة، ولقي 3 أشخاص مصرعهم من بينهم حارس مرمى الفريق.

وكشفت صحيفة «الغد» الجزائرية على لسان مدير الحماية المدنية لولاية تيارت، في تصريحات للتليفزيون العمومي عن مقتل 3 أشخاص في الحادث، منهم حارس الفريق زكرياء بوزياني وهو أب لطفلين، ومساعد المدرب خالد مفتاح، إلى جانب سائق الحافلة عز الدين بن شاقور، مع سقوط جرحى.