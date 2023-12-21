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أول تعليق من الرئيس الجزائري على انقلاب حافلة نادي كرة قدم بالبلاد

كتب:

عمرو حسني
01:56 ص | الخميس 21 ديسمبر 2023
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون

علق الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون على الحادث المأساوي الذي تعرضه له طاقم فريق كرة قدم جزائري وسط إصابات ووفيات في الفريق، مساء أمس الأربعاء.

فاجعة تصيب ناديا جزائريا

وقال تبون في تغريدة له على «إكس» (تويتر سابقا): «تلقيت بألم وأسى شديدين نبأ الفاجعة التي أصابت طاقم تدريب ولاعبي مولودية البيّض، وأمام هذا المصاب الجلل، أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، وتمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين، كما أعزّي كل محبيّ الفريق، إنا لله وإنا إليه راجعون».

تفاصيل الحادث الأليم

تعرضت حافلة مولودية البيض، الناشط بدوري المحترفين الجزائري، لحادث مروري، مساء يوم الأربعاء، بمدينة السوڤر في ولاية تيارت.

وكان وفد النادي متجها إلى تيزي وزو لمواجهة شبيبة القبائل في الجولة الـ 11 من البطولة، ولقي 3 أشخاص مصرعهم من بينهم حارس مرمى الفريق.

وكشفت صحيفة «الغد» الجزائرية على لسان مدير الحماية المدنية لولاية تيارت، في تصريحات للتليفزيون العمومي عن مقتل 3 أشخاص في الحادث، منهم حارس الفريق زكرياء بوزياني وهو أب لطفلين، ومساعد المدرب خالد مفتاح، إلى جانب سائق الحافلة عز الدين بن شاقور، مع سقوط جرحى.

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