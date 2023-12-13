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انتخابات المصريين بالداخل

البيت الأبيض: بايدن يحث إسرائيل على تقليل أعداد الضحايا المدنيين في غزة

كتب:

شريف سليمان
09:57 م | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعلن البيت الأبيض، أنه لا يمكن للإدارة الأمريكية أن تقيّم كل غارة جوية تقوم بها إسرائيل، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».  

وذكر البيت الأبيض، أن «بايدن» عبّر عن مخاوفه بشأن تزايد الضحايا المدنيين جراء القصف الإسرائيلي، موضحًا: «نتوقع أن تتطرق زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي لإسرائيل إلى مسألة تزايد الضحايا المدنيين الفلسطينيين».

وواصل: «نواصل حث إسرائيل على تقليل أعداد الضحايا المدنيين خلال عملياتها العسكرية في غزة».

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