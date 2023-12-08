عاجل| تحرك مفاجئ من كولر تجاه لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام شباب بلوزداد

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، جلسة مع اللاعبين، في ستاد برج العرب، عقب التعادل المخيب أمام شباب بلوزداد في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب مراسل «الوطن سبورت» في استاد برج العرب، فإن كولر عقد جلسة عاجلة مع اللاعبين في غرف الملابس عقب مباراة شباب بلوزداد مباشرة.

كولر يناقش لاعبي الأهلي في أسباب تراجع النتائج

وتحدث كولر، مع لاعبي النادي الأهلي، خلال الجلسة، حول أسباب تراجع أداء الفريق والنتائج في الفترة الأخيرة.

وفرض شباب بلوزداد الجزائري، التعادل السلبي على النادي الأهلي، دون أهداف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويُعد هذا التعادل هو الثاني على التوالي للنادي الأهلي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا؛ إذ أنه تعادل مع يانج أفريكانز التنزاني في المباراة الماضية بهدف لكل فريق.

رقم سلبي لـ كولر مع الأهلي وحقق النادي الأهلي، رقمًا سلبيًا تحت قيادة مارسيل كولر، إذ أن الفريق في آخر 5 مباريات لم يفز سوى في مباراة وحيدة فقط في جميع المسابقات.