ألمانيا توسع ترحيل المهاجرين المخالفين.. إلى أين يذهبون؟

بحلول شهر أكتوبر 2023، رحَّلت ألمانيا عددا أكبر من الأشخاص الذين لا يحق لهم الحصول على اللجوء مقارنة بالعام السابق بأكمله ويتم ترحيل المزيد من الأشخاص إلى بلد واحد على وجه الخصوص، ومع ذلك، فإن المستوى الذي كان عليه قبل الوباء لم يتم الوصول إليه بعد، بحسب موقع «دي فيلت» الألماني.

واستمر عدد عمليات الترحيل من ألمانيا في الارتفاع، وتم بالفعل ترحيل عدد أكبر من الأشخاص في الأشهر العشرة الأولى مقارنة بعام 2022 بأكمله.

ومن يناير إلى نهاية أكتوبر، تم ترحيل 13512 شخصًا من ألمانيا - وهي زيادة كبيرة مقارنة بعام 2022 بأكمله، عندما كان هناك إجمالي 12945 عملية ترحيل.

أعداد المهجرين

وبسبب جائحة كورونا، كان هناك عدد أقل بكثير من عمليات الترحيل في السنوات الأخيرة: في عام 2021 كان هناك 11,982 شخصًا وفي العام الذي سبقه 10,800. ومع ذلك، لم يتم الوصول إلى المستوى الذي كان عليه قبل الوباء مرة أخرى: في عام 2019، كان لا يزال هناك 22097 شخصًا.

وجهات الترحيل

وكانت أهم البلدان المستهدفة حتى الآن هذا العام هي النمسا وجورجيا ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وألبانيا، وكانت هناك زيادة في ترحيل الأشخاص لإحدى دول الشرق الأوسط.

التصرف المنتظر

يجب على الأشخاص الذين تم رفض طلب لجوئهم وانتهت صلاحية تأشيرتهم أو تصريح إقامتهم مغادرة ألمانيا خلال فترة زمنية قصيرة، ثم تضطر إلى مغادرة البلاد، وإذا لم تغادر البلاد طوعًا خلال فترة زمنية محددة ولم تكن هناك عوائق مثل المرض أو أسباب أخرى للتسامح، فيجب على سلطات الهجرة ترحيلك.

سبب فشل الترحيل من ألمانيا

ومن الناحية العملية، تفشل اثنتين من كل 3 عمليات ترحيل. وتشمل الأسباب اختباء المتضررين أو حظر المحاكم الترحيل أو عدم إمكانية تنفيذ الرحلة. وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023، فشلت 851 عملية ترحيل بعد تولي الشرطة الفيدرالية السلطة (كان هناك 929 في عام 2022 ككل). وكانت أهم الأسباب المقاومة (248)، ورفض النقل (175)، ورفض تسلم الشرطة الاتحادية (113).