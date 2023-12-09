مستشارة ألمانيا السابقة ميركل تغادر مؤسسة بحثية تابعة لحزبها

أعلنت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل هذا الشهر، مغادرة مؤسسة بحثية كبرى مرتبطة بشكل مباشر بحزبها السياسي، الحزب الديمقراطي المسيحي.

وذكر متحدث باسم مؤسسة كونراد أديناور، أمس الجمعة أن ميركل كشفت الأسبوع الماضي في اجتماع أنها لن تكون متاحة بعد الآن لمجلس الإشراف المؤثر المكون من 55 شخصًا أو لاجتماعات الأعضاء المستقبلية، وفقا لمجلة «دير شبيجيل» الألمانية.

أحدث خطوات ميركل

وكانت هذه أحدث خطوة أعلنت عنها المستشارة الألمانية السابقة ميركل بعد أن شغلت المنصب 4 فترات متتالية أنهتها في عام 2021.

ولم تكشف المؤسسة البحثية في مطلع ديسمبر الجاري، عند الإعلان عن إعادة انتخاب رئيسها نوربرت لاميرت وغيره من كبار الأعضاء في بيان صحفي، عن مغادرة ميركل.

ما هي مؤسسة كونراد أديناور؟

مؤسسة كونراد أديناور (KAS) هي مؤسسة فكرية ترتبط مباشرةً بالحزب الديمقراطي المسيحي ولكنها مستقل بشكل اسمي لأسباب قانونية في البلاد، وتسمى المؤسسة على اسم أول مستشار لألمانيا بعد الحرب، كونراد أديناور والذي جاء من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وشغل المنصب بالتزامن مع تأسيس الحزب في عام 1955، ويتيح القانون الاتحادي في ألمانيا لكل حزب الحق في تأسيس منظمة مشابهة ويتم التمويل من الدولة بهدف توفير وتعزيز التثقيف السياسي والبحث في الداخل والخارج.

سبب تخلي ميركل عن المؤسسة

وقالت ميركل إنها لن تستطع الاستمرار في دورها وهي تريد أن تشكل حياة جديدة خالية تماما من الالتزامات السياسية خاصة أن المؤسسة تشترط على الأفراد الموجودين في المنصب الحضور بشكل منتظم وهو ما لم تعد ترغب به ميركل.