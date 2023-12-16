«الصحة»: وصول شحنة مساعدات طبية من ألمانيا لمصابي غزة

أعلنت وزارة الصحة في بيان لها اليوم، أن الدكتور محمد حساني، نائب وزير الصحة، تسلَّم شحنة مساعدات إنسانية طبية، وصلت من ألمانيا إلى مطار القاهرة الدولي، لإسعاف مصابي الحرب في غزة، الذين تستضيفهم مصر للعلاج بمستشفيات العريش والقاهرة، وبعض المستشفيات الأخرى بشمال سيناء، والمحافظات المصرية.

وفي سياق متصل، أكدت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، أن أجهزة طبية وأدوية وصلت من وزارة الصحة إلى مستشفيات المحافظة على مدار الأيام القليلة الماضية، حتى نهار اليوم.

ذكرت مديرية الصحة في بيان لها، أن مستشفيات العريش والشيخ زويد وبئر العبد، شهدت نقلة طبية حضارية غير مسبوقة على مدار الأسابيع الماضية، وقبل وصول المصابين الفلسطينيين، حيث إن العمل بدأ بتطوير المنظمة الطبية، وعمل توسعة في غالبية الأقسام، سواء أقسام الجراحة والأشعة والكشف، والطوارئ والأستقبال.

تخصيص قسمين لاستقبال المصابين الفلسطينيين

وفي لقاء سابق، أكد الدكتور أحمد منصور، رئيس مستشفى العريش العام، لـ«الوطن»، أنه تم تخصيص قسمين كاملين بالمستشفى للمصابين الفلسطينيين، وتم العمل على تجهيز هذه الأقسام بأحدث المعدات الطبية، وأدوات الكشف والأشعة، المقطعية والسونار.

4 جامعات مصرية تشرف على علاج المصابين الفلسطينيين

ويشرف على علاج المصابين الفلسطينيين فريق طبي عالي المستوى، قادم من 4 جامعات مصرية، بحسب البروتوكول الموقع وهي القاهرة والزقازيق والأزهر والمنصورة.