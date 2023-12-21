«الري» توافق على سحب كميات مياه لمحطة شرب مساكن شرق المنصورة

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا، مع أعضاء اللجنة الدائمة العليا للسياسات، لمناقشة خطة تنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها، وتحسين أداء منظومة الري والصرف، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة.

ووافقت لجنة السياسات بشكل مبدئي على طلب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على سحب 5 آلاف متر مكعب من المياه يوميا، لإنشاء محطة مياه شرب لتغذية مساكن شرق المنصورة بمحافظة الدقهلية، ضمن مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى.

كما وافقت لجنة السياسات على الطلب المقدم من مصانع أسيوط للأسمنت بشأن سحب 10 آلاف متر مكعب من المياه يوميا من نهر النيل لمأخذ المياه الخاص بالشركة، لاستخدامها في العمليات الصناعية بالموقع الكائن بناحية منقباد مركز أسيوط.

وأكد الوزير أنه لا بد التأكد من نوعيه مياه الصرف وخلوها من أي عناصر مضرة بالبيئة، وموقع وطريقه صرفها، وتأكيد ضرورة تشجيع المؤسسات الصناعية على استخدام المياه فى دوائر مغلقة داخل المصنع ZLD (Zero Liquid Discharge)، لتوفير المياه والحفاظ علي البيئة.

مشروع إنشاء المسار الناقل

واستعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة 7.50 مليون متر مكعب/يوم، والذى تصل نسبة التنفيذ الحالية به الى ٦٤%، ويتكون المشروع من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 147 كيلومترا.

وأوضح أن هذا المشروع يهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية، اعتمادا على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه في مصر، وإعادة تدوير المياه عدة مرات.