بتسهيلات و7 شروط.. كيف تحصل على أراضٍ مجانية من الدولة؟

نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي أصدره مجلس النواب المصري على العديد من التسهيلات للمواطنين، من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والحد من نسبة البطالة في كل محافظات الجمهورية.

قانون تنمية المشروعات المتوسطة

وفي هذا السياق، قال محمد عبد المجيد، المحامي والخبير القانوني، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سهّل الأمر على الشباب والراغبين في عمل مشروعات خاصة بهم، خصوصًا أنّ هذه المشروعات تساهم في توفير العديد من الفرص العمل بالنسبة للشباب.

الحصول على الأرض مجانا

وأضاف الخبير القانوني، لـ«الوطن»، أنّ القانون الجديد يحتوي على عدد من التيسيرات والمزايا لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذين عانوا خلال السنوات الماضية من التراخيص والضرائب الإجراءات الروتينية التي تُصعب من إقبال الشباب على المشروعات.

تحمل الدولة جزء من تدريب العاملين بالمشروع

وأوضح عبدالمجيد أنّ التسهيلات في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تكمن في تخصيص أرض بالمجان أو بمقابل مبلغ رمزي للراغبين في إنشاء المشروعات، فضلا عن تحمل الدولة لجزء من تدريب العاملين في المشروع.

وحول سؤاله عن متى يكون المشروع متعثرًا؟ أكد الخبير القانوني، أنّه في حالة إذا اضطربت أحواله المالية بشكلٍ ينذر بالتوقف عن الدفع، بشرط ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وألا يُشكّل حالة من حالات الإفلاس بالتدليس.

وجاء نص المادة 24 من نص تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كالتالي:

لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئي من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل كلى أو جزئي، لقيمة الاشتراك في المعارض.

شروط الحصول على قرض المشروعات المتوسطة والصغيرة

وكان قد صدر تقرير عن مجلس الوزراء يوضح من خلاله شروط الحصول على قرض المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتي جاءت كالتالي:

- الأهلية القانونية.

- إجادة القراءة والكتابة.

- أن يكون حسن السمعة.

- التفرغ لإدارة المشروع.

- مطابقة المشروع للالتزامات البيئية.

- إقامة المشروع بالمحافظة التابع لها العميل أو بمحافظة مجاورة.

- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيلها لفترة تغطي مدة التمويل.