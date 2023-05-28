«النواب» يناقش تعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة اليوم

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، عددا من مشروعات القوانين المدرجة للمناقشة.

وتتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، والذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة في اجتماعها الأربعاء الماضي.

تطوير منظومة الإيرادات العامة

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تطوير منظومة الإيرادات العامة، وإجراء بعض التعديلات على بعض القوانين الضريبية لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

كما يناقش مجلس النواب على جدول أعماله هذا الأسبوع مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

دعم الاستثمار وإجراء بعض الإصلاحات الخاصة بالبورصة

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة حد الإعفاءات الضريبية، وكذلك دعم الاستثمار وإجراء بعض الإصلاحات الخاصة بالبورصة وصناديق الاستثمار، والمجلس الأعلى للضرائب، وذلك لحصر الاقتصاد غير الرسمي، والالتزام بالفواتير الإلكترونية، لمواكبة التحديثات التي دخلت على أنظمة الضرائب الدولية، وإلغاء بعض الإعفاءات المتعلقة بالسندات وأذون الخزانة.

كما يشهد المجلس في جلسته البرلمانية، اليوم تحديد موعد لعرض طلبات المناقشة المقدمة من النواب والبالغ إجماليها 22 طلبا برلمانيا.