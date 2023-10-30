«مشروعات النواب» تكشف عن إجراءات عاجلة لتفعيل قانون تنمية المشروعات الصغيرة

أصدرت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجلس النواب، بيانا اليوم، أعلنت فيه عن إجراءات عاجلة لمواجهة عدم تفعيل القانون الحالي لتنمية المشروعات الصغيرة.

وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، إنّ اللجنة عقدت اجتماعات عديدة لبحث آلية تفعيل القانون على أرض الواقع، وسترسل مذكرة إلى رئيس الوزراء، بصفته رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، للتوجيه بحضور جميع أعضاء مجلس إدارة الجهاز اجتماعات اللجنة لعرض رؤيتهم في تطبيق القانون.

كما أعلنت اللجنة توصيتها بضرورة تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تضم باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة المشروعات الصغيرة بالنواب، بهدف التنسيق مع الوزارات المعنية لفض التشابك والتداخل بين الهيئات والجهات المخاطبة بقانون المشروعات الصغيرة.

وأكد مرعي أنّ القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تضمن العديد من التيسيرات والتسهيلات غير المسبوقة، ولكن في حقيقة الأمر التشريع على أرض الواقع غير مفعل بالشكل الجيد.

ولفت مرعي إلى أنّ اللجنة ستتواصل مع الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ الإجراءات التي أعلنت عنها، لضمان تفعيل القانون على أرض الواقع وتحقيق أهدافه في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة.