المطران عطا الله حنا: سنواصل المطالبة بوقف الحرب على غزة مهما كانت الضغوط

أكد المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، رفضه للضغوط التي تستهدف منعه من التعبير عن موقفه المناهض للحرب في غزة.

وقال «حنا»، عبر صفحته على فيس بوك، إنَّه لن يقبل بأي تهديد أو وعيد من أي جهة كانت، مشددًا على أن موقفه ثابت لا يتبدل ولا يتغير، وسيظل ينادي بوقف الحرب التي تدفع فاتورتها الأبرياء والمدنيون.

وأضاف أن الحرب جريمة يجب أن يرتفع الصوت عالياً من أجل إيقافها، مشيراً إلى أن استهداف المدنيين أمر مرفوض، وأن الإنسان الفلسطيني في غزة يستحق الاحترام، مثل أي إنسان آخر في العالم.

وأعرب عن أسفه لصمت الحكام في الغرب عن جرائم الحرب في غزة، مؤكداً أن شرائح كبيرة من الشعوب في العالم تحركت وتظاهرت نصرة للغزة ومطالبة بوقف العدوان.

وختم المطران حنا بيانه بالأمل في أن يشهد العالم قريباً وقفاً لإطلاق النار، قائلاً: «لم يعد من الممكن أن تستمر هذه الحالة وهذه المآسي المروعة التي يعاني منها أهل غزة».