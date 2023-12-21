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الهلال الأحمر الفلسطيني: القصف الإسرائيلي يقتل عددا كبيرا من مسعفي غزة

كتب:

هانى حسن
11:08 ص | الخميس 21 ديسمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أكد عبدالجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن جيش الاحتلال يحاصر نقطة طبية تابعة لهم في تل الهوى بقطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن عدد كبير من المسعفين استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتا إلى أنهم يواجهوا صعوبات في الوصول إلى أماكن انتشال الشهداء والجرحى لا سيما بعد انقطاع الاتصالات في غزة.

وتابع: «الاحتلال أخلى مستشفى القدس قسرا، وطواقمه تعمل في المستشفى الميداني برفح، وأن مئات الجرحى يموتون لانعدام الخدمة بمجمع الشفاء»

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بقلم هانى حسن