سر رغبة «نتنياهو» في تغيير اسم الحرب على غزة.. 3 مقترحات أمامه

في الوقت الذي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته العنيفة على قطاع غزة، خرجت صحيفة عبرية تكشف عن أن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة، يدرس قرار تغيير اسم عملية «السيوف الحديدية»، التي أطلقها جيشه ردًا على عملية «طوفان الأقصى» التي شنّتها الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي.

سر رغبة «نتنياهو»

وبحسب ما ذكرته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، فإنّ «نتنياهو» يعتبر أن «السيوف الحديدية» عملية وليس اسم حرب فضلًا عن اهتمامه باسم يحظى بقبول شعبي من جانب مواطنيه، اعتقادًا منه أن ما يفعلونه من جرائم ستذكر كحرب كبيرة وليس فقط كعملية.

ونقلًا عن تقرير لقناة «كان» الإسرائيلية، فإن من بين الخيارات التي يدرسها نتنياهو حاليا أسماء مثل «حرب الرياح»، و«حرب سمحات توراة»، و«حرب التكوين»، وفي البداية اقتُرح اسم «حرب غزة» لكنه أعاد النظر فيه.

3 أسماء مقترحة

وذكرت قناة «كان» الإسرائيلية، أنّ لجنة حكومية ستجتمع الأسبوع المقبل، للنظر في إطلاق اسم جديد على الحرب المستمرة ضد قطاع غزة، على أن تكون الأسماء المقترحة كالتالي..

حرب التكوين: إشارة إلى الكتاب التوراتي الذي يبدأ اليهود تقليديا قراءته في «سمحات التوراة»، وهو العيد الذي كانت دولة الاحتلال تحتفل به في أحداث السابع من أكتوبر، ويعد ذلك الاسم هو المفضل بشكل كبيرة لأنه يبدو جيدا باللغة الإنجليزية Genesis War، بحسب وسائل إعلام عبرية.

حرب سمحات التوراة: هو العيد المختتم فيه قراءة التوراة السنوية.

حرب الرياح: هو اسم ترجمة حرفيا لما يعرف بـ «هبوب الريح»، وهو جزء من صلاة قصيرة للمطر يبدأ اليهود في دولة الاحتلال تقليديا في تلاوتها خلال عيد سمحات التوراة.