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وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره البريطاني حول الأوضاع في غزة

كتب:

يارا أشرف
12:10 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
السفير سامح شكري، وزير الخارجية

السفير سامح شكري، وزير الخارجية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن المباحثات التي أجريت مع وزير الخارجية البريطاني تركزت حول العلاقات الثنائية، وأيضا التطورات الخاصة بالحرب على غزة،  واستمرار الوضع الإنساني المأساوي الذي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والمدنيين في القطاع، علاوة على ضرورة وقف إطلاق النار، ونفاذد المساعدات الإنسانية بكثافة لتلبية احتياجات المدنيين في غزة.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون عير فضائية «إكسترا نيوز»، أن المباحثات تركزت على العمل المشترك في إطار إصدار قرار جديد من مجلس الأمن، وهو قرار إنساني في المقام الأول، إذ يتعامل مع نفاذ المساعدات بشكل يلبي الاحتياجات الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد، أن المملكة المتحدة وعضويتها الدائمة بمجلس الأمن يضع عليها مسؤولية خاصة في تناول القضايا سواء كانت في غزة أو غيرها في منطقتنا.

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