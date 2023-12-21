«أزهر مطروح» تعقد ندوة عن اللغة العربية وسبل الحفاظ عليها

نظمت منطقة مطروح الأزهرية، اليوم الخميس، لقاءً تثقيفيًا لطلاب ومعلمي إدارة مطروح التعليمية، حول «اللغة العربية وسبل الحفاظ عليها»، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

اللغة العربية لغة القرآن

وقال فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، إنّ اللغة العربية من أهم اللغات ولها دلالتها وسعة ألفاظها وبلاغتها، فهي لغة القرآن، ولغة الرسول محمد صلي الله عليه وسلم، كما أنها اكتسبت جمالها من جمال حروفها، وانفرادها وسط لغات العالم، بفنون الشعر والنثر والخطابة والنحو والصرف، وتخصيص يوم عالمي للاحتفال بها، مصدر فخر واعتزاز لنا جميعًا.

وأضاف رئيس منطقة مطروح الأزهرية، اليوم، أنّه لابد من مجابهة كل من يرغب في تحطيم اللغة العربية أو مزجها بالعامية، محذراً من خطورة المزاوجة بين اللغة العربية الفصحى واللغة العامية.

دور الأسرة مع الطفل للحفاظ على اللغة العربية

وطرح فضيلة الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بمنطقة الأزهر الشريف بمطروح، مجموعة من الإجراءات التي تعزز مكانة العربية، أهمها الاهتمام بتعزيز دور الأسرة في إكساب الطفل لغته الفصيحة، وتطوير مناهج اللغة العربية وطرق تعليمها وتعلمها، وتغيير النظرة السلبية إلى اللغة العربية وتكوين وعي لغوي يقدر مكانتها في حياة الفرد وبناء المجتمع والأمة.