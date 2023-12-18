معد برنامج «أبجد هوز» في يوم اللغة العربية: انتشار «الفرانكو» بسبب التكاسل والإهمال (حوار)

منذ عام 1973، قررت الأمم المتحدة الاحتفال باللغة العربية وإدخالها ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، باعتبارها اللغة الأكثر انتشارا في العالم فكان هناك شخصية الإعلامية التي كانت لها دور كبير في إبراز أهمية على اللغة العربية والتأثير على مختلف الأجيال، وأجرت «الوطن» حوارا مع فتحي الملا، معد ومقدم برنامج «أبجد هوز» وهو الأشهر في الوطن العربي عن اللغة العربية في يومها العالمي.. وإلى نص الحوار

ماذا تعني لك اللغة العربية؟

اللغة العربية بالنسبة لي هى قضية حياة بمعني أن اللغة العربية في حياتي الشخصية هى وسيلة المعرفة والهدف الذي أسعى إلى تحقيقه، لأني درست اللغة العربية في في كلية الآداب بجامعة القاهرة من عام 1954 إلى 1958 وكان من حسن حظي أن أتتلمذ على يد الأديب طه حسين عندما كنت في الفرقتين الثالثة والرابعة، فقدم لنا اللغة العربية بطريقة مشوقة ومحببة، باعتبار أنها أقوى خير في مسيرة الأمة العربية، وهذه الدراسة فتحت عيوننا على الثقافة العربية وذلك لأن اللغة العربية كما نعلم استطاع العرب في العصر العباسي أن يسجلوا لها كل الحضارات السابقة سواء الحضارة الفارسية أو الرومانية واليونانية ترجمت اللغة العربية.

من الذي اختارك لتقديم وإعداد البرنامج؟

تم اختياري لتقديم وإعداد البرانامج من قبل طاهر أبوزيد مدير إذاعة الشرق الأوسط حينها فعرضت عليه الفكرة، فكانت تجربة أولى في الإذاعات المصرية وبعدها اللغة الشاعرة وكانت يتم تقديم البرنامج في 5 دقائق في 5 فقرات وجمعيها باللغة العربية الفصحى والدكتور طه حسين هو الذي وضع مقدمة لي مقدمة البرنامج

ما هي أصعب الحلقات والأوقات التي كنت تواجهها في تقديم البرنامج؟

اللغة العربية لمن لا يعرفها يتمثل أنها صعبة، ولكن حينما تكون مغرما بها أولا وثانيا متخصص بها، تستطيع أن تتذوق جمالها باستمرار، وبالنسبة لي فهي مُتعة لأنها أجبرتني أن أبحث عن الأفكار الجديدة كل يوم لتقديمها في البرنامج فكنت دائما أتابع أعمال المجامع اللغوية في الدول العربية المختلفة، وكانت المشكلة أنني أجد أن هذه المجامع لا تتفق على رأي واحد فكل مجمع يقترح مفردا معينا، وهنا كان صعوبة بالنسبة لي، لاختلاف الدلالات والمعاني.

ما رأيك في الجمع بين اللغة العربية والفرانكو أثناء الحديث؟

ما يفعله الصغار في عصرنا هذا هو نتيجة تكاسل أو إهمال، والكبار والقائمون عن اللغة العربية وتعليمها مسؤولون عن تبسيطها وعن تقديم اللفظ السهل البسيط لأهمية الفصحى والابتعاد عن العامية التي تسبب خلافات في المعاني، لذلك المسألة تبدأ من المرحلة الأولى للطفل التي تعد من أهم المراحل بالنسبة للغة فالطفل يستقي لغته من الأم ويجب أن يتم التمسك بآراء التربويين.