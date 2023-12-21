شكري يطالب المجتمع الدولي بالتحلي بالمصداقية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

طالب سامح شكري، وزير الخارجية، المجتمع الدولي بالتحلي بالمصداقية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإنهاء العدوان الغاشم الذي يتعرض له السكان في قطاع غزة، كما طالبهم بتسهيل دخول المساعدات إلى القطاع الذي يئن من آثار الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وأضاف شكري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الأمم المتحدة عجزت على مدار 70 عاما عن التعامل مع الأزمة بين فلسطين وإسرائيل، بسبب افتقاد المجتمع الدولي للإرادة السياسية لإنهاء الأزمة.

ولفت وزير الخارجية، إلى تعامل مجلس الأمن الدولي مع غزو العراق للكويت، وما تبعه من قرارات صدرت عن الأمم المتحدة، أما اليوم فالمجتمع الدولي عاجز عن اتخاذ قرار لإنهاء الأزمة ووضع حد لمعاناة الفلسطينيين.