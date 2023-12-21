في يومها العالمي.. ما علاقة ظهور الكلمات المتقاطعة بالحرب العالمية؟

قبل سنوات طوال، وقبل أن تغزو وسائل التكنولوجيا الحديثة منازلنا كانت الكلمات المتقاطعة متعة ذهنية يحرص عليها الكثير من الأشخاص، خاصة أصحاب المعاشات أثناء تناولهم قهوة الصباح، كانت تلك الهواية تحرك سواكن أذهانهم، قد تدفع أحدهم إلى البقاء على مقعده لمدة طويلة مستمتعًا، من أجل الوصول إلى الحل الصحيح في نهاية الأمر.

من هو صاحب ابتكار الكلمات المتقاطعة

في الحادي والعشرين من ديسمبر من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للكلمات المتقاطعة، والتي صدرت لأول مرة في النسخة الورقية لصحيفة «نيويورك وورلد» في اليوم نفسه عام 1913، ترجع إلى فكرة الصحفي البريطاني «آرثر وين»، وهو عازف كمان وصحفي، هاجر إلى بنسلفانيا عندما كان في التاسعة عشرة من عمره.

علاقة الكلمات المتقاطعة بالحرب العالمية

بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، ظهرت لعبة الكلمات المتقاطعة ليلة الحرب العالمية الأولى عندما احتاج وين إلى التفكير في لعبة جديدة لقسم الترفيه في الصحيفة التي يعمل بها، حتى فكر في طباعة شبكة فارغة يطلب من القارئ فيها البحث عن الكلمات، وابتكر مفاتيح خاصة باللعبة حتى يتمكن القراء من معرفة الأحرف الناقصة، وأطلق عليها «FUN’s Word-Cross Puzzle».

لعبة الكلمات المتقاطعة عبارة عن كلمات بسيطة مشتقة من كلمة واحدة يتم تقسيم حروفها في مربعات، و يتم ترتيب الحروف في مربعات منفردة طولًا أو عرضًا بحيث تُقرأ الكلمة بعد ترتيب حروفها بنفس الطريقة سواء كانت طولية أو عرضية.

مع زيادة احتدام حدة الحرب، أصبحت العناوين الرئيسية في صحف العالم كلها قاتمة و زاد توجه القراء للهروب من الواقع السياسي الصعب إلى حل الكلمات المتقاطعة، وزادت شعبيتها وانتشرت بين الجماهير كمتنفس لهم بعيدا عن السياسة والأحداث الصعبة التي شهدها العالم في تلك الفترة الزمنية.

ومع الوقت تميزت الكلمات المتقاطعة بأنها رياضة فكرية خاصة لكبار السن حيث تساعدهم على ملء أوقات فراغهم و الحفاظ على الذهن منشغلاً في مادة مفيدة.