بريد الوطن.. كلمات متقاطعة

أفقياً

كلمة بمعنى خيانة وغدر..

كلمة مرادف بعد وهجر..

حروف متشابهة.. لفظ توجع شق الصدر

ضلمة وعتمة.. زحمة وكتمة

سما مخنوق بسحابها البدر

رأسياً

خل صديق مِ المستحيلات..

عمر وضايع عدَّى وفات

حياة (معكوسة).. رشوة وكوسة

فيلم بطولة قلب ومات

والكلمات حل الكلمات

مفضلش ولا مربع فاضى

بس زمانى ليه مش راضى

ينهى اللعبة كده بسكات

كل حلولى عاملة مقاطعة

أصل حياتى رافضة المتعة

هى حياتى إيه غير لعبة

أو صفحة كلمات متقاطعة

نجلاء نعيم

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